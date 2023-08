Video Syur 32 Detik Diduga ASN Pemkot Tangerang Hubungan Intim, Polres Bentuk Tim Lakukan Pengusutan

SRAMBINEWS.COM, KOTA TANGERANG - Video syur diduga pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN) viral di media sosial Twitter.

Melansir Tribun Tangerang.com, video berdurasi 32 detik tersebut diunggah oleh pemilik akun Twitter @lucabonena dengan nama Bulemantap.

Video yang beredar itu memperlihatkan seorang wanita, yang masih mengenakan pakaian dinas ASN berwarna coklat tengah melakukan adegan ranjang dengan seorang pria.

Akun juga mengunggah sejumlah foto yang diduga wanita yang ada dalam video tersebut.

Di foto itu memperlihatkan seorang wanita sedang duduk di sebuah kursi berwarna merah dengan menggunakan seragam dinas serta jaket berwarna biru, hingga foto seragam dinas yang telah terlepas disertai dengan pakaian dalam.

Kemudian pada postingan kedua menampilkan adegan ranjang dengan seorang pria.

Dalam foto yang hanya menampilkan seragam dinas yang telah ditanggalkan itu terlihat gambar yang diduga logo Kota Tangerang pada bagian lengan.

Postingan pertama yang diunggah pada Selasa (15/8/2023) pukul 14.08 dengan caption 'Teaching to teacher how to fuck'.

Kemudian postingan ke dua dimunculkan pada hari yang sama pukul 23.01 WIB disertai kalimat 'Lanjut kalo gitu'.

Kendati demikian, belum diketahui identitas wanita yang terlibat skandal video syur tersebut.

Meskipun pada logo ASN itu diduga merujuk ASN Pemerintah Kota Tangerang.

Pemilik akun telah menutup setiap foto yang menampilkan wajah dari wanita tersebut dengan menggunakan stiker.

Polisi turun tangan usut

Polres Metro Tangerang gercep menangani kasus viralnya video syur yakni hubungan intim yang diduga oknum ASN di Kota Tangerang, Banten.