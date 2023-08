Buruan! Toko Buku New Zikra Gelar Lomba Mewarnai, 400 Pelajar Sudah Mendaftar, Catat Tanggalnya

Lomba Mewarnai dalam rangka HUT Ke-78 RI di halaman Toko Buku New Zikra pada 26-27 Agustus 2023.

For Serambinews.com

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 RI, Toko Buku New Zikra menggelar lomba mewarnai yang akan dilaksanakan pada 26-27 Agustus 2023, di halaman Toko Buku New Zikra.

Manager Toko Buku New Zikra, Anzar mengatakan, setidaknya hingga saat ini sudah ada 400 pelajar yang mendaftar mengikuti kegiatan lomba mewarnai tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, urai Anzar, pihaknya mengangkat tema "Semangat Mewarnai Kemerdekaan" dengan kategori PAUD/TK, SD/MI kelas 1-3, dan kategori SD/MI kelas 4-6.

Lomba tersebut dilaksanakan untuk mengasah kreativitas para pelajar dalam bidang seni mewarnai dan menggambar.

"Pendaftaran kita buka secara on the spot di Toko Buku New Zikra dan kita juga buka pendaftaran secara online," kata Anzar.

Dikatakan Anzar, pada egiatan mewarnai itu, pihaknya menyediakan kertas mewarnai dan snack box untuk para peserta.

“Lomba dimulai pada Sabtu (26/8/2023) pukul 15.00 WIB, di halaman Toko Buku New Zikra,” beber dia.

"Dan pada Minggu untuk kategori SD/MI mulai pukul 09.00 WIB. Peserta sendiri kita batasi hingga 450 orang dan gratis tanpa dipungut biaya," pungkasnya.(*)