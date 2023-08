Dewi Persik Bongkar Ada Kelakukan Kampungan sang Kekasih: Gue Perempuan Berharga!

"Gue mau? Sorry say, gue nggak mau. Makanya Mas Rully itu gatel banget pengin nikahin gue. You know that?" sambung Dewi.

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi dangdut Dewi Persik telah bertunangan dengan seorang pilot bernama, Rully.

Hingga kini mereka belum melanjutkan ke pernikagan karena berbagai pertimbangan.

Pedangdut Dewi Perssik baru saja senang mendapat pacar baru yang memiliki profesi pilot.

Profesi yang mentereng itu membuat Dewi Perssik bangga, apalagi gajinya nyaris Rp 200 juta per bulan.

Bagi Dewi Perssik, sang kekasih yang bernama Rully adalah pria impian setiap wanita.

Namun, berdasarkan video yang beredar dan dikutip TribunTrends.com, Minggu, (27/8/2023), Dewi Perssik curhat soal kelakuan Rully.

Menurut Dewi, kelakuan Rully sungguh di luar dugaan.

Wanita asal Jember, Jawa Timur itu mengaku jika dirinya kerap diajak menikah oleh Rully.

Namun, karena punya pengalaman gagal dalam pernikahan hingga tiga kali, Dewi Perssik mengaku pikir panjang meski kekasihnya terus-terusan mengajaknya menikah.

Alhasil, Rully jadi penasaran terhadap keseksian tubuh Dewi Perssik.

Kelakuan buruk Rully pun muncul, menurut Dewi, sang kekasih sempat meminta meraba-raba bagian intimnya.

Namun, Dewi Perssik dengan tegas menolak permintaan calon suaminya itu.

Sebab menurutnya, ia adalah perempuan yang berharga.