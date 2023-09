Intip Potret Luna Maya di Perayaan Ulang Tahun Ke-40: Saya Tidak Bertambah Tua, Saya Naik Level

“Saya tidak bertambah tua, saya naik level,” tulis Luna Maya dikutip Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

SERAMBINEWS.COM - Artis sekaligus presenter Luna Maya baru saja merayakan ulang tahun yang ke-40.

Kekasih Maxime Bouttier ini menggelar pesta ulang tahunnya di Bali pada Sabtu, 26 Agustus 2023 lalu.

Perayaan ulang tahun sang artis mengusung konsep festival musik yang terinspirasi dari Festival Coachella.

Pesta ulang tahun Luna Maya itu diberi tajuk Lunachella 4.0.

Luna Maya mengunggah fotonya sedang memegang kue ulang tahun.

Di slide kedua, ada foto ia dan Maxime berpose mesra.

“Saya tidak bertambah tua, saya naik level,” tulis Luna Maya dikutip Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

Berbagai rekan-rekan artis hadir ke Bali untuk merayakan ulang tahun Luna Maya.

Salah satunya, Vidi Aldiano.

Dirayakan bersama Maxime Bouttier dan terinspirasi dari Festival Coachella, pesta ulang tahun Luna Maya kali ini bertajuk Lunachella. (Foto instagram.com/vidialdiano/sry)

Baca juga: Luna Maya Sudah 40 Tahun, Natasha Wilona Hingga Ayu Dewi Beri Beri Komentar

“LUNACHELLA! HAPPIEST BIRTHDAY TO THE KINDEST, AND ALSO ONE OF THE MOST HUMBLE PERSON IVE EVER MET! We love you to the moon, @lunamaya,” tulis Vidi.

“Bener-bener bikin standard birthday party jadi ketinggian. Aries Party tahun depan harus bikin apa gue Lun?” lanjut Vidi Aldiano.

Selain Vidi Aldiano, hadir juga Melaney Ricardo.

Melaney tampak mengunggah kemesraan Luna Maya yang tengah memberikan suapan tumpeng ke Maxime Bouttier.