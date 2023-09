Nezar Patria Dideklarasikan Jadi Calon Gubernur Aceh, Ini Rekam Jejaknya

SERAMBINEWS.COM - Nezar Patria dideklarasikan sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Relawan Aceh Peuneurang Nanggroe jadi Calon Gubernur Aceh, ini rekam jejaknya.

Diketahui Relawan Aceh Peuneurang Nanggroe mendeklarasikan Nezar Patria sebagai Calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang di Kota Langsa, Aceh, Sabtu (2/9/2023).

Koordinator Relawan Aceh Peuneurang Nanggroe, Badlisyah mengatakan, Putra Aceh yang kini jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo) itu dianggap layak memimpin Aceh ke depan.

Menurutnya, Nezar memiliki kapasitas dan jaringan yang cukup luas yang akan memudahkan dalam membangun Aceh nantinya.

"Hari ini kita memperkenalkan tokoh Aceh yang memiliki kemampuan untuk mengurus masalah Aceh ke depan," ucap Badlisyah.

"Kita memperkenal tokoh ini agar publik dapat menilai secara objektif," tambahnya.

Baca juga: Beberkan Track Record Putra Aceh, Presiden Jokowi: Nezar Patria Akan Sangat Membantu Menteri

Baca juga: Sosok Nezar Patria di Mata Jurnalis Senior Aceh Tarmilin Usman

Badlisyah menerangkan, sudah saatnya Aceh bangkit dengan calon gubernur yang mempunyai kredibilitas dan integritas full untuk memimpin Aceh.

Lebih lanjut Badlisyah menjelaskan, Nezar Patria adalah Tokoh muda Aceh yang memiliki pergaulan di tingkat internasional, tapi tetap tidak kehilangan keacehannya.

Lalu bagaimana dengan rekam jejak Nezar Patria?

Diketahui Nezar Patria, pria kelahiran Sigli, Kabupaten Pidie, 5 Oktober 1970 ini merupakan putra dari H Sjamsul Kahar, Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia.

Ia menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007.

Sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Relawan Aceh Peuneurang Nanggroe mendeklarasikan Nezar Patria sebagai Calon Gubernur Aceh dalam Pilkada tahun 2024. Kegiatan Deklarasi tersebut berlangsung di Kota Langsa, Aceh, Sabtu (2/9/2023) (FOR SERAMBINEWS.COM)

Sebelum jadi Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN.