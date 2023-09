Ketua DPRK Bireuen Tutup Try Out Akbar di Umuslim

Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar SSos, Sabtu (16/09/2023) menyerahkan hadiah bagi peserta try out rangking tertinggi saat penutupan try out di kampus timur Umuslim

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Rusyidi Mukhtar SSos ketua DPRK Bireuen menutup secara resmi try out akbar Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan sekolah kedinasan, berlangsung di Kampus Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Bireuen, Sabtu (16/09/2023) siang.

Try out diikuti lebih kurang 1800 siswa SMA sederajat di Kabupaten Bireuen dimulai pukul 08.00 WIB berakhir pukul 12.00 WIB berjalan aman dan lancar. Pada kesempatan penutupan Rusyidi Mukhtar SSos menyampaikan sambutan meminta agar peserta try out terus mempersiapkan diri dengan belajar karena adik-adik merupakan pemimpin masa depan. “Adik-adiklah sebagai pengganti pemimpin bangsa hari ini, maka belajarlah yang rajin dan persiapkan diri dengan belajar yang baik dan jauhi narkoba, agar bisa mengisi pemimpin masa depan,” ajaknya.

Rusyidi Mukhtar yang juga menjabat ketua pembina Yayasan Almuslim Peusangan menguraikan sedikit sejarah lahirnya Yayasan Almuslim yang merupakan wakaf dari pendahulu.

Sebagai ketua pembina yayasan pihaknya memberi ruang yang luas kepada siswa di Kabupaten Bireuen, apabila ingin kuliah di Umuslim.

“Pembagunan Umuslim mulai dari harta wakaf, kami hanya menjalankan amanah dari pendahulu untuk mencerdaskan anak bangsa,” ungkap Ceulangiek. Sebagai ketua DPRK Bireuen, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan try out secara gratis yang dilaksanakan oleh Umuslim bekerjasama dengan Teknos Aceh, DPRK Bireuen dan lembaga lainnya.

“Kedepan saya juga akan pikirkan adanya dana di Pemkab Bireuen untuk bimbel bagi masyarakat atau honorer sebelum mengikuti ujian CPNS,” ujar Rusyidi Mukhtar.

Rektor Umuslim Dr Marwan, MPd saat membuka try out mengucapkan terimakasih kepada bimbingan tes Teknos Aceh dan pihak lainnya telah bekerjasama menggelar Try out secara gratis bagi siswa di Kabupaten Bireuen.

Try out akbar dilaksanakan dalam rangka memberi persiapan bagi siswa menghadapi tes SNBT dan sekolah kedinasan tahun 2024.(*)

