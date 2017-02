Jurus ‘Dewa Mabok’ Trump

Oleh Said Mursal

BANYAK masyarakat Amerika Serikat (AS) atau dunia terkejut ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden AS ke-45 pada pilpres 8 November 2016 lalu. Meski banyak lembaga survei sebelumnya memprediksi Hillary Clinton dari Partai Demokrat bakal menang. Ini, tentu, menjadi kepiluan sebagian rakyat AS yang ingin melihat wanita pertama memegang tampuk kekuasaan dan berpidato dari Ruang Oval Gedung Putih ke seluruh dunia. Impian tak sampai, kekecewaan menggumpal, muncul protes sebagai punca ketidakpuasan.

Adalah ketika membaca berita, “presiden terpilih Donald Trump berkunjung ke Gedung Putih menjumpai Presiden Obama”, ini membuat kita terhenyak. Peristiwa ini hanya dua hari setelah pemilihan presiden. Ini masuk langka, biasanya minimal seminggu setelah pemilihan, di mana presiden terpilih diundang ke Gedung Putih. Apa Trump sudah tak sabar lagi dan datang sebelum diundang?

Memang, sejak awal sepak terjang Trump dalam pemilu AS ini, unik, aneh, nyeleneh, persis seperti gaya pendekar atau “dewa mabok” dalam cerita silat Cina. Sang pendekar minum arak 4-5 guci di sebuah warung yang ramai dengan pesilat tangguh, lalu berpura-pura mabok, ngomong ngelantur seenaknya, dan dia mengeluarkan seluruh “jurus mabok”-nya jika ditantang berduel. Pendekar ini karena kesaktian ilmunya diberikan julukan dewa.

Sepanjang sejarah penulis mengikuti pilpres AS, sejak Jimmy Carter masuk Gedung Putih 20 Januari 1976 setelah mengalahkan presiden petahana Gerald Ford. Lalu 1980, Ronald Reagan terpilih, George Bush (1988), Clinton (1992), Georgw W Bush (2000), Barack Obama (2009). Para presiden terpilih ini tetap menunggu undangan, baru datang ke Gedung Putih.

Presiden Obama sendiri terpaksa menerima Trump yang datang berkunjung sebelum diundang, apalagi dia presiden terpilih, meski dalam hati mungkin dia mengumpat, “ini namanya orang senget atau mabok, belum kuundang sudah nongol kemari”. Trumph sendiri dalam hati mungkin ngomong, “hei, hitam tak lama kau harus pergi, aku yang duduk di situ sambil ongkang-ongkang kaki”.

Terlepas apa maksud hati keduanya tapi pertemuan itu memberikan nilai tinggi, betapa Trump tampil beda, lebih santun, kalem dan dia memiliki rasa hormat kepada presidennya sebagai simbol negara. Obama sendiri dalam konferensi pers, menyebut Trump sosok yang sangat baik.

Keduanya bicara akrab dan diwarnai tawa, seperti mengajarkan beginilah cara berdemokrasi: setelah pertempuran selesai, semua harus kembali pada kehidupan normal, saling menghormati, bersatu kembali, dan bukan melempar bara api. Harapan yang sama tentunya kita dambakan bisa terujud dalam Pilkada Aceh 2017 yang kini sedang bergulir. Para calon bisa bersikap elegan seperti Obama dan Trumph.

Tanpa rasa jengah

Jurus-jurus “dewa mabok” memang jadi andalan perjalanan Trumph menuju Gedung Putih, ia memang ulet luar biasa. Kita lihat Trump melakukan start tanpa rasa jengah mempolarisasi atau menelurkan komentar yang oleh sebagian dianggap gila atau mabok. Trump berulangkali terjungkal, tapi toh popularitasnya tidak berkurang. Malah sebaliknya.

Jurus mabok ala Trump melontarkan komentar miring bukan hanya menyangkut kemasyarakatan, bahkan menyerang pribadi. Moderator perempuan Fox News bersikap kritis kepadanya karena sedang mendapat menstruasi. Lalu apa kata Trump: Orang bisa melihat darah keluar dari matanya, keluar dari manapun juga.