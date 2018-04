Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Jenazah Pria Ini Dipasangi Perhiasan Emas Senilai Rp 1,3 Miliar

SERAMBINEWS.COM, PORT OF SPAIN - Semasa hidup, Sheron Sukhedo merupakan seorang pengusaha asal Trinidad-Tobago yang dikenal mengenakan perhiasan mewah di tubuhnya.

Kebiasaan tersebut juga diterapkan ketika dia meninggal.

Dalam upacara pemakamannya pekan lalu (30/3/2018), jenazah Sukhedo dipasangi perhiasan yang dia kenakan semasa hidup.

Diwartakan Trinidad and Tobago Guardian via Daily Mail Rabu (4/4/2018), jenazah Sukhedo dipasangi perhiasan senilai 100.000 dolar AS, sekitar Rp 1,3 miliar sebagai penghormatan terakhir.

Perhiasan itu terdiri dari kalung, gelang, maupun cincin yang semuanya dilapisi oleh emas.

Jenazah pria 33 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha mobil bekas dan real estate itu dibaringkan di peti berlapis emas senilai 50.000 dolar AS, sekitar Rp 688,3 juta.

Bahkan, peti mati berisi jenazah Sukhedo ditaruh di mobil Bentley seharga 150.000 dolar AS, atau Rp 2 miliar, sebelum dibawa ke krematorium.

Adapun segala perhiasan yang melekat di tubuhnya dilaporkan dilepas sebelum jenazah Sukhedo dikremasi.