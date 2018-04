Grup Band Amerika Itu Bernama Quallah Battoo, Merujuk ke Kuala Batee di Aceh?

SERAMBINEWS.COM - Selain diabadikan dalam bentuk tulisan, nama Kuala Batu (Quallah Batto) juga diabadikan sebagai nama sebuah grup musik (band).

Sayangnya tidak banyak informasi yang mengulas tentang grup band yang satu ini.

Satu-satunya sumber rujukan utama yang bisa ditemui di internet adalah soundcloud.com, sebuah website yang menyimpan beragam musik dari berbagai belahan dunia.

(Baca: Jejak Aceh di Segel Dagang Kota Salem, Amerika Serikat)

(Baca: Mengenal USS Potomac, Kapal Perang Amerika yang Membombardir Kuala Batu di Aceh Barat Daya)

Pada keterangan tentang grup band Quallah Battoo, website ini menulis, Quallah Battoo menjadi nama sekaligus album pertama grup band ini pada 1985 dan dirilis pada 1986 hanya dalam bentuk kaset terdiri atas enam lagu.

Album kedua, The Argument direkam pada tahun 1988 dan dirilis pada tahun 1989 kembali hanya dalam bentuk kaset terdiri atas 11 lagu.

Kolase cover album Quallah Battoo (Kolase Serambinews.com/soundcloud.com)

Selanjutnya pada tahun 1997, grup band ini merilis album Groovy House of Love dalam bentuk album CD.

Album The Return of the Sultan direkam pada tahun 2000 dan dirilis pada tahun 2001 sebagai CD.

Pada tahun 2009, grup band ini merilis album Kwala Batu – The Lion in Winter.