Statusnya Dinaikkan, Persiapan Charles dan Camilla Jadi Raja dan Permaisuri?

SERAMBINEWS.COM - Pangeran Charles dan Camilla menunjukkan peran yang berbeda dari sebelumnya.

Hal ini mengindikasikan sebuah persiapan bagi Pangeran Charles dan Camilla untuk menjadi raja dan permaisuri.

Status Pangeran Charles dan Camilla tampaknya telah ditingkatkan.

Momen yang baru saja terjadi ini juga menunjukkan tahta Kerajaan Inggris semakin jelas akan diturunkan kepada Pangeran Charles.

Sebagaimana dilaporkan oleh Mirror.co.uk (18/6/2018) The Duke dan Duchess of Cornwall memainkan peran yang berbeda dari biasanya selama Order of the Garter Service.

Baca: Militer Israel Tidak Lagi Bidik Warga Gaza yang Terbangkan Layang-layang, Ini Alasannya

Baca: Amerika Serikat ke Luar dari Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Tradisi untuk menghormati mereka yang telah dianugerahi penghargaan atas layanan publik mereka.

Pangeran Charles dan Camilla mengambil langkah besar menuju kenaikan Pangeran Charles ke takhta.

Dalam Order of the Garter Service itu peran keduanya terlihat ditingkatkan.

Tradisi ini berlangsung di Windsor Castle pada 18 Juni 2018.

Baca: Sering Diabaikan Banyak Orang, Ini 4 Gejala Kanker Usus