CPNS 2018
CPNS 2018 - 314 Pelamar CPNS Pijay Gugur pada Tahap Seleksi Administrasi
Pemkab Pijay menetapkan 314 pelamar dinyatakan tidak lulus adiministasi. Jumlah pelamar secara keseluruhan 4.364 orang.
Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya
SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya sudah menyelesaikan proses verifikasi administrasi terhadap ribuan calon pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kabupaten itu.
Pemkab Pijay menetapkan 314 pelamar dinyatakan tidak lulus adiministrasi.
Sementara jumlah pelamar secara keseluruhan 4.364 orang.
"Jumlah pelamar CPNS di Pijay 4.364 orang. Yang tidak lulus adiminsitrasi 314 orang, dan yang lulus verifikasi 4.050 pelamar," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pidie Jaya, Drs H Sulaiman Ajie MM kepada Serambinews.com, Senin (22/10/2018).
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Pelamar yang lulus adiministrasi didominasi tenaga pendidikan dengan jumlah 3.045 pelamar.
Selebihnya tenaga kesehatan 656 pelamar dan tenaga tenaga tehnis 340 pelamar.
Mereka semua telah lulus semua verifikasi administrasi serta layak untuk mengukuti test CPNS di Pijay.(*)
Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS
CPNS 2018
Pidie Jaya
Pijay
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