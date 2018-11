Beli Lotre Sejak Tahun 1993, Pria Ini Akhirnya Menang Hadiah Lotre Senilai Rp 4,9 Triliun

NEW YORK POST / BRIGITTE STELZER

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Robert Bailey, seorang pria pensiunan pegawai pemerintahan AS, memenangkan hadiah lotre terbesar sepanjang sejarah negara bagian New York.

Pria berusia 67 tahun asal kota Harlem, New York itu baru saja meraih hadiah uang sebesar 343,8 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,9 triliun.

Bailey memenangkan hadiah jackpot total sebesar 687,8 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,8 triliun.

Namun hadiah itu dibagi dua karena ada pemenang lain yang memiliki nomor undian yang sama.

Setelah dipotong pajak dan biaya lainnya, Bailey menerima 125 juta dolar atau sekitar Rp 1,8 triliun yang langsung ditambahkan ke rekeningnya.

Dilansir dari New York Post, Bailey menceritakan bagaimana pada akhirnya dia memenangkan lotre yang telah rutin dibelinya sejak 1993.

Bailey mengaku telah mencoba mengikuti semua jenis permainan lotre di New York.

Tiket undian kemenanganya ini dibelinya pada 27 Oktober lalu di sebuah kios makanan di seberang jalan dekat apartemennya.

Dia memilih angka 8,12,13,19,27,dan 40 yang selalu dibelinya jika ada kesempatan. Dia mengaku tidak pernah membeli nomor undian lain.

Namun kali ini keberuntungan sedang berpihak pada dirinya karena setelah mengecek hasil pengundian pada pukul 23.30 malam harinya dia terkejut karena memenangkan hadiah utama.