Asyraf Aceh Gelar Seminar Peranan dan Kontribusi Golongan Habib di Nusantara

Laporan Said Kamaruzzaman | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Lembaga Asyraf Aceh menggelar seminar Peranan dan Kontribusi Golongan Habib di Nusantara, di Gedung PKP2A LAN Banda Aceh, Kamis (27/6/2019).

Seminar setengah hari ini menghadirkan dua pemateri utama, yakni Prof Dr H Muhammad Baharun SH, MA dan Sayed Murthada MSc.

Sayed Murthada yang juga Ketua Asyraf Aceh banyak menjelaskan tentang diplomasi Habib Hasan bin Abdul Wahab, yang dikenal dengan ‘Tuku Yit’ dalam peristiwa Nisero 1883-1884.

Baca: Mengenal Sosok Habib Abdurrahman Al-Zahir

Peristiwa Nisero di Panga yang berada di bawah kerajaan Teunom, merupakan peristiwa bersejarah yang sangat menarik perhatian dunia masa itu.

Peristiwa ini diabadikan dari nama sebuah kapal dagang milik Inggris yang mengangkut gula dari pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Marseile di Prancis dengan kapten kapal William Smith Woodhouse, sebagaimana diceritakan dalam kronik W. Bradley (1884) berjudul “The Wreck of The Nisero and Our Captivity In Sumatra. “

Bradley merupakan salah satu awak kapal Nisero yang berhasil dibebaskan.

Kapal Nisero tersebut mengalami kerusakan dan karam di perairan Pantai Panga, Teunom, pada 8 November 1883 M.

Baca: Asyraf Aceh Pamer Aneka Koleksi di Aceh History Expo

Peristiwa itu tidak hanya menjadi perbincangan elite politik di Eropa, tapi juga menjadi berita hangat surat kabar di Eropa dan New Zealand.