Masyarakat Ramai Berobat ke Luar Negeri, RS di Medan Rujuk Pasien ke Penang, BPJS Dipertanyakan

Masyarakat Ramai Berobat ke Luar Negeri, RS di Medan Rujuk Pasien ke Penang, BPJS & KIS Dipertanyakan

Laporan Wartawan Gridhot.ID, Angriawan Cahyo Pawenang

SERAMBINEWS.COM – Masyarakat Indonesia berobat di luar negeri bukanlah hal baru lagi.

Biasanya mereka yang memiliki rezeki berlebih akan memilih pengobatan di luar negeri karena dianggap lebih mumpuni.

Dikutip Gridhot dari Gridhealth, tengok saja ayah Jessica Iskandar dan Ustaz Arififin Ilham yang memilih menggunakan fasilitas medis di luar negeri.

Tujuan yang paling sering dikunjungi adalah Singapura dan Penang, Malaysia.

Bahkan menurut Founder and Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) Indonesia, Luthfi Mardiansyah, sudah banyak masyarakat Indonesia khususnya dari Medan yang memilih Penang sebagi tujuan berobatnya.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Luthfi mengatakan tingkat pelayanan rumah sakit di Indonesia lebih rendah dibanding negara lain.

"Banyak pasien kita yang lokasinya di Medan, mereka memilih nyebrang ke Penang Malaysia," kata Luthfi Mardiansyah.

"RS di Medan juga merekomendasikan pasiennya ke Penang," tambahnya.