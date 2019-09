Jamaah Haji Aceh Kloter 1 Sudah Lepas Landas

"Jadwal sebelumnya pesawat take off pukul 03.50 WAS, namun bergeser ke 04.30 WAS. Mungkin karena padatnya kondisi bandara di sana," katanya.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jamaah haji Aceh kelompok terbang (kloter) 1 sudah take off dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, Selasa (3/9/2019), pukul 04.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Pesawat diperkirakan akan mendarat di Bandara SIM pukul 16.17 WIB dari, sebelumnya dijadwalkan tiba pukul 15.40 WIB.

Koordinator Humas dan Penerangan PPIH Debarkasi Aceh, Muhammad Nasril kepada Serambinews.com, Selasa (3/9/2019) menyampaikan, ada sedikit pergeseran waktu keberangkatan dari jadwal sebelumnya.

"Jadwal sebelumnya pesawat take off pukul 03.50 WAS, namun bergeser ke 04.30 WAS. Mungkin karena padatnya kondisi bandara di sana," katanya.

Dikatakan, saat ini jamaah haji kloter 1 sedang dalam perjalanan menuju Tanah Air.

PPIH Debarkasi Aceh, sudah siap menyambut kedatangan jamaah haji Aceh mulai hari ini hingga kloter terakhir.

Nasril merincikan, ada 392 jamaah yang akan tiba nanti sore.

Petugas 5 orang, TPHD 3 orang, jamaah asal Pidie Jaya 187 orang, Aceh Utara 100 orang, Pidie 59 orang, dan Sabang 38 orang.

Satu orang jamaah yang tergabung dalam kloter ini bernama Salmiyah binti Muhammad Daud (69 tahun) asal Pidie Jaya meninggal di RSAS King Faisal, Syisyah Makkah, Sabtu (3/8/2019), pukul 00.42 WAS karena serangan jantung. (*)

