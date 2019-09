Besok Dini Hari Jamaah Kloter 3 Tiba, 2 Orang Butuh Penanganan Khusus

Hanya saja, kata Daud Pakeh, ada dua jamaah yang sakit dan perlu mendapatkan penanganan khusus, yaitu Salim Aman Tangkuh (94) pasca operasi pemasangan pen (besi) di Rumah Sakit King Faisal karena patah tulang paha kanan. Lalu, M Nurdin Zaini (52) didiagnosa gagal ginjal kronis derajat 5 dengan cuci darah rutin.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jamaah haji Aceh kelompok terbang (kloter) 3 asal Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Nagan Raya, dan Subulussalam akan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, besok, Jumat (6/9/ 2019) dini hari atau pukul 01.00 WIB.

Setelah bertolak dari Madinah Kamis (5/9/2019) pukul 13.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Aceh, Drs H M Daud Pakeh kepada Serambinews.com, Kamis (5/9/2019) menyampaikan, berdasarkan laporan dari Ketua kloter 3, Saidi B, jamaah berangkat menuju bandara dari Hotel Al Aiman Al Qibla dan Nada Al Zowar 2 Madinah pukul 09.00 WAS, lalu take off pukul 13.00 WAS.

"Insya Allah akan mendarat di Bandara SIM pada Jumat pukul 01.00 WIB," kata Daud Pakeh.

Ia menyebutkan, jamaah yang kembali ke Aceh sama dengan jumlah yang berangkat yaitu 391 orang dengan rincian 165 laki-laki dan 226 perempuan.

"Alhamdulillah jamaah kloter 3 kembali dengan jumlah utuh, tidak ada yang meninggal dunia di Arab Saudi," tambahnya.

Hanya saja, kata Daud Pakeh, ada dua jamaah yang sakit dan perlu mendapatkan penanganan khusus, yaitu Salim Aman Tangkuh (94) pasca operasi pemasangan pen (besi) di Rumah Sakit King Faisal karena patah tulang paha kanan.

Lalu, M Nurdin Zaini (52) didiagnosa gagal ginjal kronis derajat 5 dengan cuci darah rutin.

Selain itu, di kloter tersebut juga ada tujuh jamaah yang membutuhkan kursi roda dan delapan jamaah memakai alat bantu tongkat.

Selanjutnya, setiba jamaah haji kloter 3 di Tanah Air, pada hari yang sama, Jumat (6/9/2019) jamaah haji kloter 4 asal Banda Aceh dan Aceh Besar juga tiba di Bandara SIM, pukul 23.50 WIB. (*)

