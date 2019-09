Peserta try out Bimbel Khalifah di Aula AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Minggu (22/9/2019).

3.000 Siswa Iku Gebyar Khalifah Try Out 2019

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Setelah sukses dalam pelaksanaan Gebyar Khalifah Try Out 2018, kembali di tahun 2019 Bimbel Khalifah menggemparkan kota Banda Aceh dengan menggelar ajang bergengsi dengan jumlah peserta try out mencapai 3.000 siswa dari kelas 4,5,6 Sekolah Dasar (SD/MI), siswa 7,8,9 Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan kelas 10,11,12 Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam, Minggu (22/9/2019).

Manager Marketing Bimbel Khalifah, Safira SPdI, Minggu (22/9/2019) mengatakan, para siswa berasal dari berbagai sekolah di lingkungan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Antusias siswa dalam mengikuti acara ini sangat besar yang terlihat dari jumlah pendaftar yang membludak.

Safira menambahkan, walaupun pendaftaran dibuka pada hari-hari sebelumnya, namun tetap dibuka pada hari H. Sejumlah peserta mendaftar pada hari H, jelang pelaksanaan try ouy. Dari 3000 peserta, mereka mendaftar di empat cabang Bimbel Khalifah, yakni Khalifah Majid Ibrahim, Khalifah Jambo Tape, Khalifah Lamnyong dan Khalifah Keutapang. "Bagi 50 pendaftar pertama mendapatkan free paket try out online," ujar Safira.

Update Terkini Klasemen MotoGP dan Peluang Marc Marquez Jadi Juara Dunia 2019 di MotoGP Thailand

Aksi Seorang Warga Pagari Jalan di Padang Seurahet Aceh Barat Berlanjut

Relawan di Sabang Bersihkan Pantai, Sampah yang Dipungut Mulai Puntung Rokok Hingga Pampers

Setelah try out, katanya, dimemeriahkan oleh seorang da’i kondang nasional, penulis buku “Mustahil Miskin” dan inisiator Gerakan Infaq Beras (GIB) se-Indonesia, ustadz Luqmanulhakim sebagai pembicara dalam sesi Seminar Motivasi yang bertema “Generasi Milenial Beriman Kuat Berakhlak Memikat”.

Bimbel Khalifah selalu berkomitmen untuk mencetak generasi yang Berakhlak, Berkarakter dan Berprestasi sesuai dengan moto Bimbel Khalifah.

Owner Bimbel Khalifah, Muallif Soekardi mengatakan, try out ini sengaja dibuat untuk berbagai tingkatan kelas agar semua siswa memiliki kesempatan untuk ikut dan termotivasi mempersiapkan diri sejak dini dalam menghadapi ujian.

Rocky Janji Segera Rehab Jembatan Gantung di Lokasi Bocah SD Jatuh ke Sungai

Jelang Babak Enam Besar Liga-3 PSSI Aceh, PSLS Lhokseumawe Gagal Tambah Pemain, Ini Sebabnya

Hasil Final dan Daftar Juara China Open 2019 - Marcus/Kevin Sumbang Satu Gelar untuk Indonesia

Untuk siswa kelas 4 dan 5 SD, kelas 7,8 SMP dan 10,11 SMA mereka diuji untuk persiapan ujian semester, siswa kelas 6 SD dan 9 SMP akan diuji kemampuan menghadapi Ujian Nasional. Khusus kelas 12 IPA dan IPS siswa akan mengikuti uji coba kemampuan masuk ke perguruan tinggi favorit mereka.

CEO Bimbel Khalifah Yulia Fitri SE MSi Ak CA menuturkan, try out sudah menjadi agenda rutin Bimbel Khalifah dan telah menjadi salah satu ladang dakwah sebagai kontribusi Bimbel Khalifah untuk umat dan pendidikan. Sebagai bimbel terbaik, sejak kehadiran Bimbel Khalifah di Banda Aceh, sambutan masyarakat sangat luar biasa.

Hal ini tentu karena kualitas pelayanan Bimbingan Belajar Khalifah yang telah dirasakan oleh para siswa dan orang tua siswa dengan berbagai program-program unggulan seperti Medical Class, yaitu program khusus karantina dan bergaransi untuk lulus Fakultas Kedokteran se-Indonesia.

Ada juga Program Famous yaitu program khusus lulus SMA Fajar Harapan dan Modal Bangsa, SBMPTN, STAN Class, CPNS, Tahfiz dan program-program reguler lainnya mulai dari kelas 3 SD/MI sampai 12 SMA/MA.

Truk Pengangkut Semen Masuk Jurang di Seumadam Aceh Tamiang, Ini Dugaan Penyebabnya

General Manager Bimbel Khalifah, Armayanti SE mengatakan, sebagai apresiasi bagi siswa juara try out memberikan tropi, piagam penghargaan dan tabungan bagi peserta terbaik. Tidak hanya itu, manajemen Bimbel Khalifah juga memberikan door prize berupa laptop Lenovo IP 330, sepeda gunung, kulkas, handphone dan masih banyak hadiah menarik lain yang dipersiapkan bagi para peserta.

Hasil Try Out dan para juara dari setiap level akan diumumkan pada hari yang sama dan dapat diakses melalui website www.bimbelkhalifah.com. Selanjutnya, Yanti juga mengungkapkan bahwa dalam acara ini sekaligus dilakukan launching platform pembelajaran online Bimbel Khalifah di https://futurelearning.id sehingga siswa dapat belajar tidak hanya di kelas secara tatap muka langsung, namun dapat belajar di manapun dan kapanpun.(*)

Benarkan Polisi Kembali Tangkap 15 Anggota Kelompok Bersenjata? Ini Penjelasan Polda Aceh

Sembilan Atlet Menembak Aceh Ikut Piala Sintong Panjaitan, Ini Nomor-Nomor Yang Diikuti