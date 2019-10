Sekretaris DPRK Bireuen, Said Abdurrahman SSos.

SK Definitif Pimpinan DPRK Bireuen Dalam Proses, Ini Penjelasan Sekwan



Laporan Yusmandin Idris I Bireuen



SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Surat Keputusan (SK) definitif penetapan pimpinan DPRK Bireuen serta fraksi hasil rapat paripurna beberapa hari lalu dalam proses di Banda Aceh dan sedang menunggu turunnya SK tersebut.



Sekretaris DPRK Bireuen, Said Abdurrahman S Sos kepada Serambinews.com, Senin (07/10/2019) mengatakan, hasil rapat paripurna DPRK Bireuen beberapa waktu lalu yang menetapkan ketua, wakil ketua, fraksi serta lainnya sudah dibawa ke Banda Aceh.

Usulan hasil rapat tersebut dikaji lagi di Bagian Hukum Setda Aceh dan nantinya diterbitkan SK definitif.

Selain itu, kata Said, setelah turunnya SK definitif maka dapat segera dibentuk perangkat lainnya seperti pembentukan komisi sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Jadi pembentukan komisi dan lainnya menunggu turunnya SK definitif dari Banda Aceh, setelah itu baru ditetapkan komisi serta personilnya,” ujar Said.



Menjawab Serambinews.com, kapan kira-kira SK tersebut turun, Said memperkirakan dalam Oktober ini sudah selesai, setelah SK turun langsung bekerja dan banyak pekerjaan yang segera dibahas anggota DPRK Bireuen.



Kegiatan yang semakin dekat kata Said Abdurrahman diantaranya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 yang merupakan bagian dari RAPBK tahun 2020

mendatang.(*)

