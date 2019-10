Hello Sehat

Waspadalah! Duduk Terlalu Lama Bisa Sebabkan Kematian Tak Terduga

SERAMBINEWS.COM - Perkembangan teknologi yang mempermudah segala hal tentu mempengaruhi aktivitas fisik seseorang.

Kemudahan yang diciptakan membuat kita tak perlu lagi menggunakan fisik untuk melakukan suatu hal.

Hampir segala hal kini bisa dilakukan dibalik meja dan bahkan hanya dengan sentuhan jari.

Orangpun makin enggan untuk beranjak dari tempat duduknya.

Padahal terlalu lama duduk atau jarang melakukan aktivitas fisik sangat berbahaya bagi kesehatan.

Dilansir dari NOVA, Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Andi Kurniawan menyinggung salah satu jurnal Lancet pada 2012 lalu yang menyebutkan bahwa "sitting is the new smoking (duduk adalah rokok versi baru)".

Ngerinya, disebutkan bahwa jika satu batang rokok bisa menurunkan usia harapan hidup hingga 11 menit, duduk selama dua jam disebut bisa menurunkan usia harapan hidup hingga 22 menit.

"Jadi efek terlalu banyak duduk, efek gaya hidup tidak aktif berbahaya bagi kesehatan," kata Andi seperti yang dikutip oleh GridHype.ID dari NOVA.