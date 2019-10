Atlet Taekwondo Pidie Dulang Delapan Emas di Kejuaraan Unsyiah Cup

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Atlet taekwondo Pidie meraih delapan medali emas pada Kejuaraan Unsyiah Cup tahun 2019 di Banda Aceh.

“Selain emas, atlet taekwondo Pidie juga mendulang tiga perak dan lima perunggu,” kata Ketua Taekwondo Pidie, Muhammad Nazar ST MT, didampingi Wakil Ketua, Samsul Bahri, kepada Serambinews.com, Minggu (27/10/2019).

Ia merincikan, atlet taekwondo yang meraih emas adalah Ryan Ardiansyah (under 61 Kg kadet putra), Muhammad Hafidz (prakadet A putra), Abrar Ibnu Aya'ban (prakadet B putra) dan Irfan Nabil Suryawan (prakadet C putra).

Berikutnya, Raisa Nazali (prakadet C putri), Muhammad Sultan Alif (prakadet C putra), Zakiaturrahmi (under 42kg junior putri) dan Siti Fatimah Azzahra (under 44kg junior putri).

Sedangkan atlet taekwondo peraih perak adalah Muhammad Syamil (prakadet C putra), Asfandiar Kaisan Pasha (prakadet B putra) dan Nadya Safwa Ulya (prakadet B putri).

Adapun medali perunggu diraih Mirza Aifit (under 54kg senior putra), Vanessa Aprisiilia Ritonga (under 29 kg kadet putri) Rasyika Nozora (prakadet A putri), Alifa Salsabila (prakadet C putri) dan Muhayra (prakadet C putri).(*)

