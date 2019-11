Cara Bangsa Amerika Menghormati Janji Setia

AL HAKAN JAZULI, Siswa SMA Inshafuddin, penerima beasiswa Kl-Yes Bina Antarbudaya, melaporkan dari Indianapolis, Amerika Serikat

“Now let stand for pledge of allegiance!”

Mendengar instruksi itu tiba-tiba semua siswa di SMA Franklin Central berdiri sambil menaruh tangan kanannya ke dada.

Saya yang ketika itu tergolong siswa baru dan masih dalam tahap beradaptasi merasa mendapatkan hal baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya.

Lalu serentak mereka mengucapkan, “I pledge of allegiance to the flag of the United State of America and to the republic for which it stands: one nation, under God, indivisible, with liberty, and justice for all.”

Setelah kalimat itu diucapkan dengan suara lantang, mereka pun duduk kembali dan melanjutkan belajar kembali.

Saya yang merasa penasaran, mencoba cari tahu.

Rupanya di sekolah saya tersebut ada anjuran agar para siswa dan siswinya berdiri dan mengucapkan ikrar pledge of allegiance atau janji setia tersebut.

Harapannya adalah supaya mereka dapat meresapi janji setia para pelajar tersebut agar mereka lebih bersungguh-sunggguh dalam menuntut ilmu dan mengabdi kepada negara.

Memang tidak semua state dan sekolah di Amerika mewajibkan para siswanya untuk berdiri.