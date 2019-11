Harga Emas di Banda Aceh Turun Rp 40.000 Per Mayam

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Harga emas murni di Banda Aceh, Kamis (7/11/2019) turun sebesar Rp 40.000 per mayam dari Rp 2.220.000 per mayam menjadi Rp 2.180.000 per mayam belum termasuk ongkos buat. Penurunan harga 'si kuning' yang dinanti-nanti oleh masyarakat ini mulai terjadi Senin (4/11/2019).



"Harga emas hari ini, ada penurunan sekitar Rp 40.000 per mayam," kata Pedagang Emas di Jalan Tgk Chik Pante Kulu, Banda Aceh, Murizal kepada Serambinews.com, Kamis (7/11/2019).



Dikatakan, harga emas yang turun saat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu turunnya harga emas dunia dari 1.515 per troy ons menjadi 1.480 per troy ons.



"Hal itu karena pemimpin dari kedua negara Amerika Serikat dan Cina saat ini sedang berunding masalah perang dagang Cina. Kemungkinan besar keduanya sudah saling merangkul, dan nampaknya agak melunak sehingga hal ini berpengaruh ke harga emas dunia," katanya.

Disamping itu juga, kata Murizal, pengaruh lainnya yang mempengaruhi harga emas turun adalah nilai tukar (kurs) rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat.



Dikutip dari Antara, sentimen positif yang datang dari dalam negeri menjadi faktor yang mendorong rupiah kembali bergerak dalam area positif. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Kamis (7/11/2019) sore menguat seiring meningkatnya cadangan devisa Indonesia periode Oktober 2019.



Pergerakan rupiah pada Rabu (6/11/2019) sore menguat 20 poin atau 0,14 persen menjadi Rp 13.995 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp 14.015 per dolar Amerika Serikat.



"Harga emas dunia turun dan rupiah menguat, hal itu berdampak ke harga emas yang juga turun," kata Murizal. (*)

