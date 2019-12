Cut Rizky Hazen, Modeling dan Finalis Gadis Sampul yang Setia Menemani Suami

Laporan Ferizal Hasan I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Kemanapun suami pergì kita sebagai istri harus selalu mendampingi tanpa ada alasan apapun.

Hal itu antara lain dikatakan Cut Rizky Hazen. Finalis gadis sampul se-DKI Jakarta 2005 ini, kini menetap di Komplek Perumahan Jaksa, Desa Cot Gapu, Bireuen, Aceh.

Istri dari Teuku Hendra Gunawan SH MH, Kasie Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen ini, selama ini selalu setia mendampingi suaminya bertugas dimana saja dan bekerja keras mengurusi anak-anak.

Dikatakan Cut Hazen sapaan akrab Cut Rizky Hazen, suami pindah tugas ia pun ikut suami, meskipun harus meninggalkan dunia modeling.

"Kemanapun suami pergì kita sebagai istri harus selalu mendampingi tanpa ada alasan apapun," terang Cut kepada Serambinews.com, Senin (9/12/2019).

Dikatakan ibu muda kelahiran Banda Aceh 6 Juni 1989 ini, dirinya juga gemar mengoleksi foto dan video saat berjalan-jalan bersama keluarga dan teman-temannya.

Namun, juara The Best Fotogenic Chic and Dandy 2006 ini, pernah uring-uringan saat tanpa sengaja koleksi foto favorit terhapus dari smartphone androidnya.

Dikatakan Lulusan Diploma 3 Ekonomi Perpajakan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sejak suaminya pindah tugas ke Kejari Bireuen, Cut Hazen sudah jarang ikut acara modeling.

"Saya selama ini selalu aktif dalam setiap kegiatan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (Perkumpulan Istri Pegawai Kejari) di Bireuen," pungkas Cut Hazen.(*)

