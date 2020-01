Isu Perang Dunia 3 Terus Disoroti Publik, Iran Sebut Siap Tembak Ribuan Rudal Jika AS Membalas

SERAMBINEWS.COM - Isu Perang Dunia 3 masih terus disoroti publik dunia.

AS sempat ungkap siap berdamai dengan Iran.

Kemudian, Iran mengaku siap tembakkan ribuan rudal ke AS jika melakukan sebuah pembalasan.

Hubungan AS dan Iran semakin jadi sorotan meski AS ungkap siap berdamai, Iran ungkap siap tembakkan ribuan rudal jika AS membalas.

Hubungan diplomatik Amerika Serikat (AS) dan Iran yang semakin menegang membuat publik dunia menyoroti.

Terlebih setelah isu Perang Dunia 3 disebut-sebut akan pecah.

() AS Ancam Perang Dunia 3, Berikut 5 Senjata Rahasia Iran, Mulai dari Misil Hingga Rudal (AFP via Kompas.com dan intisari)

Awal isu Perang Dunia 3 berhembus karena terus memburuknya hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dengan berbegai negara termasuk Iran setelah menjadi Presiden AS.

Dirinya juga menerapkan kembali sanksi terhadap Iran yaitu melarang produksi Nuklir.