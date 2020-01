For Serambinews.com

Bakongan Timur Raih Juara Pertama Turnamen Bola Voli Piala KNPI Aceh Selatan

Laporan : Taufik Zass | Aceh Selatan



SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN – Tim Volly Ball dari Bakongan Timur keluar sebagai juara pada turnamen bola voli semi open piala KNPI Aceh Selatan Tahun 2020 yang berlangsung di lapangan bola voli Taman Pala Indah, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (24/01/2020) malam.



Kemenangan klub bola voli di bawah asuhan Camat Bakongan Timur, T M Nasrijal SSTP dan Sekcam Edwar ini diraih setelah mengalahkan Club dari KPH Subulussalam asuhan Kepala KPH wilayah VI Irwandi dengan skor 3-2. Club KPH Subulussalam ini berada diposisi kedua, dan The Brekers dan Gerhana Meukek mendapat posisi juara bersama.



Animo masyarakat Aceh Selatan saat mesaksikan partai final baik dari pendukung klub maupun penonton lainnya sangat antusias memadati lapangan tempat berlangsungnya even tersebut.



Selain itu, tampak hadir Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Kapolres Aceh Selatan AKBP Dedy Sadsono ST, Sekda H Nasjuddin SH MM, Kadispora Aceh Selatan, H Rustam SE, Para Muspika Kabupaten Aceh Selatan serta undangan lainnya.



Diketahui, juara pertama pada turnamen bola voli ini mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 20.000.000 plus tropi, juara kedua mendapat uang sejumlah Rp 10.000.000 tambah tropi, sedangkan juara bersama mendapatkan uang pembinaan Rp 5.000.000 dan tropi.

Ketua Team panitai turnamen bola voli Semi Open Piala KNPI Aceh Selatan, Siska Elviadi Rajo Evi dalam sambutannya mengatakan, seluruh panitia turnamen mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada Club yang sudah ikut bertanding pada turnamen ini.



Ia juga berterimakasih kepada seluruh sponsor, Dispora Aceh Selatan dan kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu mensukseskan ajang olah raga yang bergengsi tersebut.



“Saya selaku ketua panitia mengucapkan selamat atas klub dari Bakongan Timur yang telah meraih juara pertama, mudah-mudahan ke depan dapat dipertahankan kembali gelar juara ini, dan bagi yang belum memperolehnya, agar jangan berkecil hati, terus berpacu, berlatih supaya kedepan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi," ujar politisi Partai Golkar ini.



Rajo Evi juga mengatakan, bahwa ke depan ini, KNPI Aceh Selatan akan menggelar even yang lebih besar lagi, dan tentunya dengan hadiah yang lebih besar juga. Kegiatan tersebut ditutup oleh Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, sekaligus membagikan hadiah kepada pemenang.



Dalam sambutannya Tgk Amran mengatakan, selaku pemerintah daerah sangat mendukung even-even olahraga di Kabupaten Aceh Selatan, ia berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Aceh Selatan khususnya para kawula muda dapat menyalurkan bakatnya di lapangan.



Sambung Plt Bupati, turnamen ini adalah sebuah ajang yang secara tidak langsung dapat menyatukan para pemuda Aceh Selatan.

“Ajang ini suatu peristiwa yang dapat menyambung tali silaturrahmi antar pemuda Aceh Selatan, kegiatan olah raga ini juga dapat menyehatkan badan kita, di dalam badan sehat maka terdapatlah pikiran dan jiwa yang sehat pula," papar Tgk Amran.



Selanjutnya, Tgk Amran menyampaikan, bahwa kegiatan olah raga adalah suatu kegiatan yang sangat positif dilaksanakan, disamping itu juga, tambah Tgk Amran, suatu cara untuk mencegah para pemuda lalai dengan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak dirinya seperti penyalahgunaan Narkoba.



"Selaku pemerintah kabupaten aceh selatan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, kedepan, mari kita tingkatkan kegiatan olah raga ini agar aceh selatan memiliki atlet yang tangguh serta hebat," tutup Tgk Amran.(*)

