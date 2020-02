Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Lepas 98 Alumni

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Dr T Zulfikar Kamis (30/1/2020) melepas 98 alumni dalam acara yusidium ala prodi atau Go Bolding IX: Challenging the new world: where do we go from now?

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Dr T Zulfikar Kamis (30/1/2020) melepas 98 alumni dalam acara yusidium ala prodi atau Go Bolding IX: Challenging the new world: where do we go from now? dengan narasumber Wadir I Politeknik Kutaraja, Said Iskandar Zulkarnain MA (Alumni PBI 1997) dan juga Ridha, pengusaha Glory Travel and Tour Aceh (alumni PBI 2005).

Dalam pidato pembukanya, Ketua Prodi menyampaikan kegiatan ini merupakan ajang pelayanan Prodi kepada mahasiswa dalam menyiapkan alumniya menghadapi dunia paska kampus yang semakin dinamis.

Kegiatan rutin ini dibuka Wakil Dekan I Drs Mutafa AR MA PhD yang dalam sambutannya memuji pemilihan tema yang dirasa sangat tepat merespons perkembangan terkini.

Said Iskandar Zulkarnain MA mengatakan bahwa dunia sudah bergerak semakin cepat. Jadi para alumni PBI harus bersiap diri di era disrupsi teknologi global.

"Jika sekarang orang masih berusaha menyesuaikan dengan revolusi industri dan pendidikan 4.0, di saat yang sama sebenarnya masyarakat, termasuk kita di dunia pendidikan harus sudah berpikir ke arah dunia 5.0 dan seterusnya," ujarnya.

Sementara itu Ridha SE SPdI lebih menekankan perlunya para alumni memanfaatkan celah kreatifitas sebaik mungkin dan berpikir lintas disiplin di era sosial media seperti sekarang.

Pesan lama “time is money” sudah harus dilengkapi dengan “phone is money”, ketika apa saja bisa dilakukan dengan telepon genggam dan koneksi internet.

Acara ini dimoderatori oleh alumni PBI yang sekarang menjadi pengajar yaitu Rahima Nurviani MEd.

Dosen PBI yang diwakili Habiburrahim PhD dan Drs Amiruddin MPd memberi penghargaan kepada mahasiswa dengan IPK terbaik yaitu Siti Fatimah dan juga mahasiswa dengan nilai sidang tugas akhir (munaqasyah) terbaik yaitu Firdha Fadhila.

Sekretaris Prodi Dr Saiful Akmal berharap akan semakin banyak alumni yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menjaga nama baik almamater dan orang tua.(*)