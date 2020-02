Video Orang-orang yang Pulang dari Wuhan Disemprot Saat Turun Pesawat Jadi Perdebatan Netizen

SERAMBINEWS.COM – Sebuah video yang merekam penyemprotan para Warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang dari Wuhan, menjadi topik bahasan di media sosial.

Video yang memperlihatkan orang-orang yang pulang dari Wuhan disemprot saat turun pesawat Batik Air, menjadi perdebatan netizen setelah diunggah akun Twitter @russian_market, Minggu (2/2/2020).

"They call it disinfection? Indonesia... no words. (Mereka menyebutnya desinfeksi? Indonesia ... tidak ada kata),” tulis akun bercentang biru yang berbasis di Moskow Rusia itu.

Hingga Senin (3/2/2020) malam, video berdurasi 54 detik itu telah ditonton lebih dari 3 juta kali, 12,9 ribu retweet, serta mendulang 2,8 ribu komentar netizen.

Para netizen memperdebatkan proses penyemprotan para penumpang pesawat tersebut.

“Ini SANGAT SALAH.

Saya telah melakukan diagnosa & perawatan penyakit Tropis & Infeksi. Virus itu hidup di dalam tubuh. Bukan pada pakaian atau koper.

Mereka hanya meracuni orang-orang ini.

Apa (isi) semprotannya?,” tulis pemilik akun @CorbeauxInvest.

Beberapa netizen Indonesia ikut memberikan komentarnya pada postingan itu.