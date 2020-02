Menteri Kesehatan Malaysia Umumkan Mundur dari Kabinet Lewat Unggahan di Twitter

Laporan Firdha Ustin I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menteri Kesehatan Malaysia Dzulkefly Ahmad telah mengundurkan diri sebagai Menteri Kesehatan Malaysia, dalam pengumuman yang diunggah di akun Twitter resminya, @DrDzul (24/2/2020).

Dalam unggahannya ia telah melaporkan status wabah Covid-19 di Malaysia sebelum menyebutkan bahwa itu akan menjadi tweet terakhirnya sebagai Menteri Kesehatan.

"Dua kasus Covid-19 pulih sepenuhnya dan dipulangkan hari ini," tulisnya.

"Tidak ada kasus positif Covid-19 baru,"

Sementara itu, kasus 14 dan kasus 19 masih dirawat di Rumah Sakit Kuala Lumpur, keduanya warga negara China positif Covid-19, keduanya dirawat dalam keadaan stabil,"

Yang berarti 20 kasus telah habis hingga hari ini.

• Mahathir Mundur, Wan Azizah Istri Anwar Ibrahim Berpeluang Jadi PM Perempuan Malaysia Pertama

• Begini Kronologi Mahathir Mohamad Mundur dari Perdana Menteri Malaysia yang Membuat Publik Gempar

"Ini Tweet terakhir saya sebagai Menteri Kesehatan. Terima kasih!" Kata Dzulkefly.

Ucapan terima kasih pun memenuhi balasan tweet Menteri Kesehatan tersebut.

@health_malaysia, @DrDzul, "Terima kasih YBMK. You are the best walaupun dalam 2 tahun KKM mencapai: 1) kawasan larangan merokok di restoran 2) tambahan staff kesihatan 3) peningkatan bajet utk KKM 4) rating terbaik kawalan koronavirus COVID-19 Dan Hampir berjaya 1) pengharaman vape Terima kasih YB".

@Zeineharun, @DrDzul "Yg baik dan berkhidmat utk rakyat, saya sokong, setahu saya Dr Zul tidak byk bersuara tentang politik dan beliau terus fokus kpd isu kesihatan dan COV19, tak pa la Dr, rezeki itu berada dimana sahaja.Yg penting Husnuzon,"

Sebelumnya, Azmin Ali dan 10 anggota parlemen PKR lainnya mengundurkan diri dari jabatannya.(*)