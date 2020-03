Seekor Kucing Asal China Jadi Perdebatan di India, Diduga Terinfeksi Virus Corona, akan Dideportasi

Laporan Agus Ramadhan | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM – Seekor kucing asal China jadi perdebatan di India, diduga terinfeksi Virus Corona.

Kucing tersebut akan dideportasi ke negara Tiongkok itu.

Kucing yang diduga terinfeksi virus Corona menjadi kontroversi di Chennai, India, setelah seekor kucing dari China masuk ke negara itu.

Organisasi AS yang ada di India, People for Ethical Treatment of Animals (PETA), telah menuntut pembebasan kucing tersebut.

Kucing itu akan dideportasi dari pelabuhan Chennai, India ke China.

Dilansir dari Indiatoday Kamis (5/3/2020), seekor kucing liar tiba dari China sekitar 20 hari yang lalu, telah ditahan oleh otoritas pelabuhan Chennai, India.

Kucing malang itu sekarang akan menghadapi kenyataan, dimana dia akan dideportasi ke China.

Padahal kucing itu tidak tahu apa-apa tentang virus Corona.

Sebagai tanggapan, manajer layanan veteriner PETA di India, Rashmi Gokhale, mengirim surat kepada otoritas pelabuhan Chennai.