Baitul Aceh Utara Bangun 141 Rumah Duafa, Ini Jumlah Dana yang Sudah Disiapkan 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pembangunan 141 rumah dalam 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara untuk duafa akan segera direalisasikan Baitul Mal setempat dengan sumber dana zakat dan infaq.

Untuk pembangunan satu rumah, Baitul Mal Aceh Utara menglokasikan dana Rp 75 juta.

Sehingga secara keseluruhan jumlah dana yang dibutuhkan mencapai Rp 10,5 miliar lebih.

“Nama-nama penerima rumah duafa tersebut sudah ada di Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) dan sudah diserahkan kantor camat di Aceh Utara,” ujar Kepala Baitul Mal Aceh Utara Tgk Yusradi Ismail SE kepada Serambinews.com, Selasa (10/3/2020).

Karena pembangunan rumah sekarang harus by name, by address (dengan nama berdasarkan alamat).

Penerima rumah tersebut juga diputuskan dalam rapat berdasarkan hasil verifikasi proposal kemudian juga hasil survei lapangan yang disertai dengan video.

“Verifikasi proposal kita lakukan pada 2018. Sedangkan survei ke calon penerima bantuan pada Mei 2019 oleh tim Bantul Mal Aceh Utara,” katanya.

Jumlah 141 rumah itu diputuskan dibangun berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia.

Sedangkan yang disurvei melebihi dari jumlah tersebut.

“Rumah tersebut tidak kita bangun pada 2019, karena harus mengikuti aturan baru yang mengharuskan penerimanya by name, by address,” ungkap Tgk Yusradi.

Disebutkan 141 rumah itu yang akan dibangun itu, 27 rumah diantaranya menggunakan dana yang bersumber dari Infaq.

Sedangkan yang bersumber dari zakat 114 unit rumah.(*)