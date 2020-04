Taeun Corona dan 7 Local Wisdom di Aceh, Mulai dari Sira, Ie Lam Guci, Toet Leumang, Hingga On Ranup

Oleh: Ayah Panton dan Hasan Basri M. Nur*)

Berawal dari Cina pada akhir tahun 2019 virus corona (covid-19) secara perlahan menyerang penduduk bumi.

Hampir tidak ada negara yang terbebas dari virus ini, sehingga WHO sebagai lembaga kesehatan dunia menetapkannya sebagai pandemi global.

Para kepala negara di dunia tampak kawalahan dalam melawan serangan virus corona, tak terkecuali negara super power Amerika Serikat (AS).

Teknologi super canggih yang dimiliki AS tak berdaya menghentikan laju virus “taeun” ini.

Setiap hari korban corona berjatuhan di AS, sebagaimana jatuhnya korban warga Palestina akibat kebijakan AS yang selalu membela kebiadaban Negara Zionis Israel.

Virus corona dengan mudah menyerang warga negara polisi dunia itu sebagaimana mudahnya Presiden AS memerintahkan serangan militer mematikan ke Iran, Irak, Suriah, Libya, Afghanistan, dan negara-negara lemah lainnya di Timur Tengah.

AS yang dikenal angkuh di dunia tak berdaya melawan covid-19.

Negara Paman Sam menduduki peringkat pertama dunia jumlah korban.

Menurut laporan The New York Times, hingga Rabu (8/4/2020), dari sekitar 1,4 juta kasus covid-19 di dunia, sebanyak 429.060 penderitanya terdapat AS dengan jumlah kematian mencapai 14.809 jiwa.