Animator Ikon 'Tom & Jerry' dan 'Popeye The Sailor Man' Meninggal pada Usia 95 Tahun

SERAMBINEWS.COM - Eugene Merrill Deitch, seorang ilustrator, animator, sutradara dan produser film Amerika pemenang Oscar meninggal dunia pada usia 95 tahun, Kamis malam, (16/4/2020) di apartemennya daerah Little Quarter di Praha.

Sementara detail dan penyebab kematiannya masih dirahasiakan.

Penggemar dari seluruh dunia ikut berduka ketika mereka mendengar berita kematian Deitch.

Deitch adalah animator klasik masa kanak-kanak populer yang mengadakan tempat khusus di antara audiensi lokal dan internasional.

Dilansir dari Mirror.co.uk, (20/4/2020) meskipun bekerja dari balik layar, Deitch menyutradarai 13 episode Tom and Jerry dan beberapa episode serial kartun Popeye.

Penerbit Ceko-nya Petr Himmel mengatakan dia meninggal "secara tak terduga", pada malam hari dari Kamis hingga Jumat di apartemennya di lingkungan Little Quarter di Praha.

Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan menurut The Associated Press.

Banyak media sosial membanjiri dan meninggalkan pesan yang mengungkapkan kartun 'Tom & Jerry' dan 'Popeye the Sailor' telah membuat dampak besar pada kenangan masa kecil mereka dan tak terlupakan.

Animator dan ilustrator yang sangat dihormati ini juga memenangkan Academy Award untuk Film Pendek Animasi Terbaik untuk Munro pada tahun 1960.

Dia kemudian dinominasikan untuk penghargaan yang sama dua kali pada tahun 1964 untuk film-filmnya Here Nudnik dan How to Avoid Friendship.