Viral, Hacker Cilik Ini Ubah Ikon Dino jadi Tokoh Sonic pada Mode Offline Google Chrome

SERAMBINEWS.COM - Viral di media sosial seorang anak laki-laki mengubah tampilan dino pada Google Chrome menjadi tokoh Sonic.

Postingan tersebut dibagikan oleh akun Twitter @sueannajoe_ pada tanggal 29 April 2020 lalu dan mulai menjadi perbincangan warganet.

Pada video itu, ia menjelaskan anaknya sedang mengubah tokoh dino pada mode offline Google Chrome menjadi tokoh Sonic.

“My kid showing how he changed the offline Chrome Dino into Sonic (Anak saya menunjukkan bagaimana ia mengubah Chrome Dino offline menjadi Sonic),” tulisnya pada postingan.

Video yang sudah beberapa hari diunggah itu telah ditonton sebanyak 443,7 rb tayangan, 26,8 ribu Retweet 36,1 ribu disukai pengguna Twitter.

Selain viral di Twitter, video yang memperlihatkan anak jenius itu juga viral di media sosial lainnya seperti Instagram.

Pada video sang anak menjelaskan, dirinya akan mengubah dinosaurus menjadi Sonic.

Ia menjelaskan tutorialnya, dengan menuju menu impact pada Google Chrome dan ubah pada kolom offline resources.

Ia menghapus beberapa data pada menu offline Google Chrome dan mengantikannya dengan data yang sudah disiapkan.

Lantas setelah ia mengubah data, tokoh dinosaurus menjadi tokoh Sonic yang berkarakter biru dan bisa berlari kencang.