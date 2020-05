Viral Gadis Ini Membuat Video Jenis-Jenis Aksen Mandarin di TikTok Hingga Diposkan Ulang di Facebook

SERAMBINEWS.COM - Sebuah video tentang seorang gadis dengan rambut oranye terang menjadi viral di Facebook.

Netizen sangat terkesan saat gadis itu berbicara dalam dialek Cina yang berbeda.

Videonya menunjukkan dia memerankan berbagai adegan sambil berbicara "mandarin normal", "broken mandarin", " aksen mandarin sempurna ", dan "aksen dialek campuran", di mana dia mulai berbicara dengan dialek Hokkien yang hampir sempurna juga.

• Viral Polisi Pakai Topeng Celuluk Bali Sosialisasi Masker, Unik Tapi Seram

Awalnya, postingan itu diunggah lewat akun TikTok.

Kemudian, videonya diposkan ulang di Facebook dan sejak itu telah ditonton 46.000 kali tayangan, 4.500 kali dibagikan dan 2.600 suka.

Banyak netizen berkomentar bahwa dia berbicara bahasa Mandarin yang sangat baik.

• Viral! Video Mayat Disebut Melambaikan Tangan dari Dalam Peti Saat Direkam Kamera, Warganet Heboh

Komentar Netizen (Tangkapan Layar Kolom Komentar Facebook Muhammad Hafiz Thiru)

Diwartakan oleh The Star, Vanessa Ben Reynauld adalah seorang Chindian Malaysia berusia 20 tahun yang tinggal di Klang, Malaysia.

• Warga Lhok Bengkuang Timur, Aceh Selatan Ditemukan Tergantung di Pintu Rumahnya

Ia merupakan penyanyi berbakat yang mulai bernyanyi sejak ia berusia empat tahun.

Dia belajar bahasa Mandarin hingga tahun enam dan menjadi siswa di Methodist Girls 'School.

Pada usia 12 tahun, ia mulai bergabung dengan kompetisi menyanyi seperti “Water Cube Cup” Beijing untuk menyanyi kontes pemuda Tiongkok di mana ia memenangkan medali perak pada tahun 2016, menurut The Star.

Dia juga pernah tampil di Ceria Popstar 3, Konser 5 pada tahun 2015.

• Evander Holyfield Sesumbar Bakal Pukul KO Mike Tyson Jika Keduanya Naik Ring Lagi

Tiga tahun yang lalu, ia memulai channel YouTube-nya sendiri di mana ia mengunggah sampul lagu yang luar biasa dan berbagai video "how-to".

Beberapa cover nyanyi yang terakhir termasuk I’ Never Never Again oleh Lady Gaga dan No Time To Die oleh Billie Eilish.

Vanessa juga ada di TikTok tempat dia mengunggah video pendek yang lucu dan menghibur, cek TikToknya, @vanessalovesfood. (Serambinews.com/Firdha Ustin)