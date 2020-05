Jelang Idul Fitri Asteroid 1997 BQ Melintas Dekat Bumi, Berpotensi Bahaya, Ini Penjelasan Lapan

SERAMBINEWS.COM - Menjelang Idul Fitri 1441 H, Pusat Sains Antariksa LAPAN menginfomasikan akan ada asteroid 136795 (1997 BQ) melintas dekat bumi.

Informasi ini disampaikan oleh Pusat Sains Antariksa LAPAN melalui akun Instagram resminya @pussainsa_lapan, pada hari Kamis (21/5/2020).

Pada postingan, @pussainsa_lapan, menjelaskan asteroid yang akan melintas, berpotensi berbahaya.

“Menjelang Idul Fitri, Asteroid 136795 (1997 BQ) akan melintas dekat Bumi pada hari Jumat, 22 Mei 2020 pukul 04.44 WIB pada jarak 6,16 juta kilometer.

Asteroid ini berukuran 1,5 kilometer dan dikategorikan sebagai Asteroid Apollo dengan kelas spektral S (siliceous) serta Asteroid Berpotensi Berbahaya,” jelas @pussainsa_lapan sebagaimana di postingan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Center of Near Earth Object Studies (CNEOS) NASA asteroid 1997 memiliki kecepatan relatif 11,68 kilometer per detik ketika mendekati Bumi, sedikit lebih lambat dibandingkan asteroid 2009 XO.

Ukuran asteroid ini sekitar 650 meter hingga 1,5 kilometer.

Asteroid 1997 BQ dikategorikan sebagai asteroid Apollo dan Potentially Hazardous Asteroid (PHA) dengan kelas spektral S.

Asteroid kelas spektral S (siliceous) merupakan asteroid yang kandungan kimianya didominasi oleh silika berbatu.

Asteroid kelas ini berpopulasi 17% dari total asteroid yang ditemukan, kedua terbanyak setelah kelas spektral C (carboneous) yang komposisinya didominasi oleh karbon.