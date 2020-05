Heboh! Bocah Berusia 5 Tahun Panjat Tiang Listrik Bertegangan Tinggi Lalu Berdiri di Atasnya

SERAMBINEWS.COM – Pengawasaan orang tua sangat diperlukan dalam mengawasi anak-anaknya saat bermain.

Jangan sampai anak-anak bermain dengan kondisi yang dapat mengancam nyawanya.

Baru-baru ini viral, seorang bocah lelaki berusia lima tahun memanjat tiang listrik bertegangan tinggi.

Hal itu memicu teriakan orang-orang ketika dia terlihat berdiri di atas tiang listrik tersebut.

Video yang berdurasi 1 menit 59 detik itu menunjukkan seorang bocah laki-laki memanjat tiang listik bertegangan tinggi.

Kemudian, ia tampak berdiri di ujung tiang listrik tanpa ada rasa takut akan kesetrum atau jatuh.

• Melalui Catatan Kuno, Orang Palestina Ini Bocorkan Rencana Besar Yahudi Untuk Mendominasi Dunia

• Viral, Influencer Asal China Ungkap Foto yang Sebenarnya, Hasilnya Sangat Berbeda Jauh

• Penyair LK Ara Dihadang Kembang Corona Lalu Pelihara Lele dan Tanam Jahe

Seorang pria yang merekam aksinya dari kejauhan berteriak kepada sang bocah.

“What are you doing ? (apa yang sedang kamu lakukan?),” katanya.

Pria itu meminta kepada sang bocah untuk turun.