Wakapolres Bireuen Sosialiasikan Penerapan New Normal

Wakapolres Bireuen, Kompol Adli, SE pimpin simulasi new normal di Suzuya Mal, Kamis (04/06/2020).

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM - Menghadapi kondisi new normal dan masyarakat kini dapat kembali melaksanakan aktifitas seperti biasanya, memperjelas new normal anggota Polisi Polres Bireuen dan TNI serta Muspika Kota Juang mengelar sosialisasi dan simulasi new normal dikawasan Kota Bireuen, Kamis (04/06/2020).

Kegiatan sosialisasi dan simulasi dipimpin Wakapolres Bireuen, Kompol Adli SE disertai Kabag Ops AKP Awang Bayu Marantika SH bertempat di Warung Kopi 88, Suzuya Mal dan berlanjut ke mesjid serta lokasi keramaian seperti dipasar.

Wakapolres didampingi Kabag Ops menjelaskan, kegiatan dilakukan adalah bagaimana penerapan ataupun simulasi new normal, sebagaimana telah diintruksikan bapak Presiden RI, Ir Joko Widodo.

Ada beberapa wilayah sudah bisa jalankan kegiatan secara normal yaitu ada 102 kabupaten/kota di Indonesia dan salah satunya Kabupaten Bireuen.

Menanggapi hal ini maka jajaran Polres Bireuen, bekerjasama dengan TNI dari Koramil, dinas kesehatan, camat, Kapolsek melakukan simulasi new normal, jelasnya.

"Jadi kita simulasikan di warung kopi 88 ini dan juga Suzuya Mal, tujuannya agar masyarakat mengetahui, melaksanakan dan bisa menerapkan new normal dalam kehidupan kita sehari-hari," imbuh Wakapolres.

New normal katanya adalah kehidupan normal, namun tetap mengacu kepada protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, pakai masker, hand sanitizer, mencuci tangan pakai sabun disediakan pengelola usaha, tambah Kompol Adli SE.(*)

• Hadapi Sekolah Dimasa New Normal, DPRK Banda Aceh Pastikan Sekolah Penuhi Protokol Kesehatan

• Ibu Ini Datangi Mapolda Sumut Sambil Gendong Anak dan Menangis, Minta Kejelasan Pembunuhan Suaminya

• Satu Pekerja Asal Sumut Positif Rapid Test Covid-19, Diisolasi di BLK Pante Raya Bener Meriah

• Fakta Suami Tak Terima Istri Dikubur di Makam Covid-19, Hasil Tes Negatif Corona, Gugat Tim Gugus

• Majikan Siksa Bocah Perempuan Hingga Tewas, Dipekerjakan Sebagai Pembantu, Gara-gara Burung Beo

• Masing-masing Kecamatan Tuntut Sanksi Adat, Pemkab Tawarkan Ini untuk Selesaikan Konflik Antarpemuda