Game PUBG Mobile Cetak Rekor Dengan Penghasilan Tertinggi di Dunia

SERAMBINEWS.COM – Ketika kita memikirkan game mobile, nama pertama yang muncul di pikiran adalah PUBG Mobile atau singkatannya yakni PlayerUnknown's Battlegrounds.

Ini adalah game populer yang akan Anda temukan di setiap smartphone remaja pada hari ini dan tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka terobsesi dengan gim tersebut.

Namun, game ini menghasilkan keuntungan tertinggi di dunia?

Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile berhasil mencetak rekor sebagai game mobile dengan nilai pendapatan tertinggi di dunia.

Menurut data analitik dari perusahaan analisis data Sensor Tower, telah mengungkapkan bahwa PUBG Mobile adalah game seluler penghasil pendapatan tertinggi di dunia, PUBG mencapai laba tertinggi di bulan Mei.

• Viral Kumpulan Bebek Patuh dan Disiplin Saat Menyebrang Jalan

• Punya Uang 100 Rupiah Gambar Perahu? Anda Beruntung, Ini Misteri Uang Kertas Paling Kontroversial

Keuntungan ini dihasilkan melalui pembelian dalam aplikasi oleh penggunanya.

Pemain yang sangat menyukai permainan ini telah membeli barang-barang dalam permainan menggunakan uang mereka sendiri, termasuk kulit senjata, kulit karakter dan lain-lain.

Melansir dari Indian Times, pendapatan tertinggi mereka menghasilkan lebih dari US$ 226 juta atau sekitar Rp 3,1 triliun (kurs Rp 14.100 per dolar AS) di bulan Mei 2020.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pendapatan yang dihasilkan dari PUBG Mobile di China, juga termasuk penghasilan dari gim battle royale versi Tiongkok yang berjudul Game For Peace.

Keduanya, merupakan gim yang diterbitkan dan dipegang hak ciptanya oleh Tencent.