Lagi Tren di Pasaran, Jamur Enoki Justru Jadi Penyebab Wabah Listeria, Sudah Tewaskan 4 Orang

SERAMBINEWS.COM – Jamur Enoki kini menjadi tren di pasaran dan digunakan sebagai olahan makanan.

Tapi temuan baru mengatakan bahwa dalam jamur enoki terdapat bakteri yang menyebabkan wabah listeria.

Jamur enoki dikaitkan dengan empat kematian dan 31 orang masih dirawat inap karena wabah listeria.

Hal ini dikatakan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.

Investigasi CDC menemukan bahwa jamur tersebut dijual oleh H&C Food Inc., Guan's Mushroom Co, dan Sun Hong Foods, Inc.

Jamur dipasok ke perusahaan-perusahaan ini oleh perusahaan Korea Green Co Ltd. dan dijual antara 23 November 2016 dan 13 Desember 2019.

Pada bulan April 2020, Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS menempatkan perusahaan pada Pemberitahuan Impor dan Makanan H&C mengingat jamur yang dipasok oleh perusahaan itu.

() Jamur enoki dikaitkan dengan empat kematian dan 31 orang masih dirawat inap karena wabah listeria.(freepik.com)

CDC mengatakan bahwa perusahaan Green Co Ltd kemungkinan merupakan sumber wabah.

Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea juga menemukan listeria pada jamur enoki yang diproduksi oleh dua perusahaan dari negara itu.