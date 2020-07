Buaya di Kamar Mandi, Perempuan ini Hubungi Petugas, Ternyata Ditipu Saudara dan Ibunya

SERAMBINEWS.COM - Seorang wanita menghubungi Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), organisasi mencegah penyiksaan terhadap hewan setelah menemukan buaya di kamar mandinya.

Melansir dari Daily Star, (5/7/2020), perempuan ini bernama Clare Kelly (25) dari Rhyl, Wales utara.

Ia tidak menyadari buaya di kamar mandinya adalah sebuah mainan dan tidak menyadari dirinya dikerjai oleh keluarganya.

Akibat tindakannya tersebut, ia harus meminta maaf pada organisasi hewan setelah menyadari bahwa ia dikerjain.

Sebelumnya Clare Kelly, menemukan reptil di bak mandi, diberitahukan oleh keluarganya bahwa mereka menemukan dekat rumah.

Clare Kelly langsung menghubungi RSPCA.

Namun, pihak RSPCA merasa ada yang aneh dari laporan Clare dan memintanya untuk memeriksa ulang buaya di kamar mandi.

Setelah diperiksa ternyata Clare dikerjain oleh saudara laki-laki dan ibunya.

Binatang itu hanyalah mainan dan ia diminta untuk meminta maaf atas tindakannya yang buat panik RSPCA.