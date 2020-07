Simak, Ini Cara Mengatasi Jantung Berdebar Kencang

Seseorang dikatakan mengalami jantung berdebar-debar apabila detak jantungnya lebih dari 100 kali per menit.

SERAMBINEWS.COM - Ada kalanya jantung Kita tak stabil.

Apalagi ada satu kabar berita baru didengar kurang mengenakkan.

Jantung berdebar kencang membuat Anda merasakan denyut nadi di leher dan dada lebih cepat daripada biasanya.

Kondisi ini bisa dirasakan saat bergerak, duduk, berbaring, sampai diam selama beberapa detik atau saat.

Melansir laman resmi University of Utah Health Hospitals and Clinics, detak jantung normal orang dewasa rata-rata 60-100 kali per menit.

Dalam dunia medis, kondisi saat detak jantung seseorang lebih dari 100 kali per menit disebut palpitasi.

Tidak semua kondisi jantung berdebar-debar selalu tanda penyakit jantung.

Kondisi tertentu bisa menyebabkan jantung berdebar, di antaranya aktivitas fisik berat, stres, takut, cemas, panik, hamil atau haid, serta konsumsi alkohol, nikotin, dan kafein berlebihan.