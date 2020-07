Karena Corona Bisa Menular Melalui Udara, Menteri Muhadjir Minta Khotbah Jumat Dipersingkat

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kini mewaspadai mikro droplet sebagai sumber penyebaran virus corona.

Partikel sangat kecil itu disebut bisa mengapung di udara selama kurang lebih 20 menit, khususnya di ruangan tertutup dan berventilasi buruk.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dalam sesi tanya jawab dengan wartawan selepas mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/7/2020).

"Mikro droplet itu adalah partikel kecil akibat kita ngomong. Kalau droplet (percikan) yang turun, tapi ini (mikro droplet) mengapung-apung, dan inilah yang berbahaya, terutama kalau dia di ruang tertutup apalagi ber-AC. Paling minim kemampuan mengapung sekitar 20 menit," kata Muhadjir, Senin (13/7/2020).

Muhadjir mencontohkan, saat ada seorang penceramah positif corona, tetapi ia tidak sadar, lalu dia berceramah selama satu jam di ruang tertutup, maka penularan virus corona bisa saja terjadi melalui mikro droplet.

"Kita bisa bayangkan berapa juta atau miliar covid berterbangan. Kemudian orang kalau enggak pakai masker bisa mengisap itu, dan itu menjadi sumber mikro droplet yang sudah disampaikan," tuturnya.

Sebelumnya badan kesehatan dunia atau WHO juga sudah mengakui adanya aerosol atau partikel kecil yang menjadi sumber penularan virus corona.

Selanjutnya itu disebut mikro droplet. Dikutip dari New York Times, dalam pedoman baru WHO terkait rute penularan virus Corona pada Kamis (9/7/2020), WHO menilai penularan virus Corona lewat udara atau airborne langka terjadi dan mungkin tidak signifikan.

Tetapi semakin banyak bukti ilmiah yang menunjukkan rute penularan Corona lewat udara atau airborne membuat kemungkinan rute penularan tersebut memiliki peran penting dalam menyebarkan virus Corona Covid-19.

"Beberapa kasus penularan yang terjadi dalam kerumunan di ruangan tertutup (indoor) menunjukkan kemungkinan penularan aerosol, dikombinasikan dengan penularan droplet, sebagai contoh, dalam paduan suara, di restoran, dan kelas kebugaran," tulisan WHO dalam laporannya, dikutip dari CNN.