Lebih Baik Mana, Sarapan Dulu Atau Olahraga Dulu, Simak Info Ini

Menurut peneliti, orang yang olahraga sebelum sarapan cenderung menggunakan lemak tubuh dua kali lipat lebih banyak.

SERAMBINEWS.COM - Jika ditanya mana lebih didahulukan, sarapan atau olahraga?

Beberapa orang cenderung memilih olahraga ringan terlebih dahulu sebelum sarapan.

Tapi ada juga yang lemas dan tak bisa berolahraga pagi sebelum perutnya terisi sarapan.

Begitu juga sebaliknya. Ada yang memilih olahraga lebih dulu, kemudian sarapan. Alasannya agar perut tidak kram.

Berikut penjelasan olahraga dulu sebelum sarapan dan sarapan dulu sebelum olahraga.

Manfaat olahraga dulu sebelum sarapan

Melansir Live Strong, Academy of Nutrition and Dietetics AS menyebut, sarapan dulu sebelum olahraga intens membuat pencernaan terasa tak nyaman.

Sarapan sebelum olahraga intens membuat perut dipaksa bersaing untuk memperebutkan energi dengan otot.

Jangan heran, jika kardio setelah makan atau dalam kondisi perut penuh bisa bikin kram perut, sakit perut, atau muntah.