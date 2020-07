Para Miliarder Dunia Ini Makin Kaya di Tengah Pandemi Covid-19, Dari Jeff Bezos hingga Mukesh Ambani

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 ternyata tidak selalu membuat keuangan seseorang terpuruk, setidaknya itu yang terjadi pada para miliarder dunia.

Beberapa miliarder malah mencatatkan kenaikan kekayaan di tengah dunia yang dipusingkan wabah virus corona.

Melansir Forbes, Kamis (16/7/2020), ada Jeff Bezos, CEO Amazon yang memimpin puncak daftar orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan bersih 181 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.624,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Sebenarnya, kekayaan Bezos pernah turun senilai 8 milliar dollar AS atau sekitar Rp 116 triliun usai penutupan perdagangan Selasa (14/7/2020) waktu setempat.

Tetapi itu tidak masalah bagi Bezos karena hanya 4,4 persen dari total kekayannya.

Kekayaan Bezos melonjak drastis sejak 18 Maret 2020, di mana Forbes merilis data kekayaan miliarder dunia, dan beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Trump mengumumkan keadaan darurat nasional karena penyebaran virus corona.

Selama masa periode pandemi tersebut, harga saham Amazon melonjak hampir 69 persen.

Membuat kapitaliasi pasar Amazon mencapai rekor tertinggi senilai 1,5 triliun dollar AS atau sekitar Rp 22.176 triliun.

Alhasil, kekayaan Bezos pun melonjak 68 miliar dollar AS atau sekitar Rp 986 triliun.

Peningkatan harga saham Amazon didorong kebijakan penutupan wilayah (lockdown) dan menjaga jarak yang membuat masyarakat memilih membeli kebutuhan lewat belanja online.