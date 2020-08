Kecanduan Kencani Artis Hollywood dan Bayar Mahal, Hidup Milyader Ini Berakhir Tragis

SERAMBINEWS.COM - Kelakuann para milyader untuk menghabiskan uangnya memang kadang aneh-aneh dan tak masuk akal.

Seperti yang dilakukan seoang milyader asal Malaysia bernama Jho Low ini.

Pria kelahiran 1982 ini memiliki kebiasaan mengumpulkan wanita cantik, mulai dari kelas selebritas Hollywood hingga buronan internasional untuk ia kencani.

Nama asli Jho Low adalah Low Tek Jho, lahir pada tahun 1982.

Sebagai seorang taipan super kaya dari Malaysia, John Low pernah sekolah di sekolahan bergengsi di Inggris dan Amerika Serikat.

Selain itu, Jho Low juga dikenal memiliki lusinan rumah mewah bernilai jutaan dollar US di London, Los Angeles, New York dan pemilik pesawat pribadi Bombardier Global 5000 seharga 35 juta dollar US (Rp525 miliar).

Sumber kekayaannya adalah investasi di real estat dan film, Jho Low juga dikenal sebagai milyader yang gemar menghabiskan uangnya.

Dia menghabiskan uangnya dengan serangkaian pesta gila dan menarik perhatian pesohor kelas dunia, seperti artis Hollywood dan milyader dunia.

Tamu yang hadir dalam pestanya bukan orang sembarangan, bahkan tak sedikit selebritis Hollywood yang dekat dengan Jho Low.

Jho Low diketahui pernah terlibat kencan dengan artis Hollywood seperti Paris Hilton dan Miranda Kerr.