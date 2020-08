China dan Korsel Bongkar AS Miliki Lab Senjata Biologis di Berbagai Negara, Penghasil Virus Corona?

SERAMBINEWS.COM - Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negari China menggemparkan banyak negara.

Bahkan pernyataan tersebut membawa serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diminta untuk bertindak.

Di tengah konflik antaran China vs Amerika Serikat (AS) yang kian meruncing, Tiongkok buka suara mengenai fakta pangkalan militer AS diberbagai negara.

China pun terang-terangan meminta PBB untuk segera bertindak terhadap apa yang dilakukan oleh militer AS tersebut.

Juru Bicara Kemenlu China, Wang Wenbin pada Selasa (4/8/2020) kemarin meminta penjelasan mengenai kegiatan rahasia militer AS yang berhubungan dengan senjata biologis di berbagai negara.

Hal tersebut mengacu pada Konvensi Senjata Biologis (BWC) di yang tepat berada di bawah PBB.

Tak hanya China, Korea Selatan pun lebih dulu mengawali protes terhadap kegiatan terselubung militer AS tersebut.

Bahan negeri gingseng telah bertindak dengan melakukan protes lokal untuk menuntut penutupan laboratorium militer dan pangkalan militer di wilayah Korea Selatan oleh militer AS.

Media lokal di Korea Selatan pun menyoroti kegiatan dari militer AS tersebut.

Oleh protes yang dimulai dari Korea Selatan itu akhirnya Wang buka suara dan meminta penjelasan dari pihak Donald Trump.