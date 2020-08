Bara JP Aceh Harap Tol Aceh Hingga Lampung Selesai Tahun 2024

Komitmen ini perlu diberi apresiasi oleh pemerintah Aceh," Ujar Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Aceh, Dr. M Adli Abdullah.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kadatangan Presiden Jokowi Selasa ini (25/8/2020) ke Aceh untuk meresmikan jalan tol Sigli Banda Aceh (Sibanceh).

Yang diresmikan adalah seksi empat mulai dari pintu tol Blang Bintang hingga ke pintu tol Indrapuri.

Panjang ruasnya, 13,5 kilometer dari 74 kilometer Tol Sibanceh menjadi perjalanan sejarah bagi keseriusan Pemerintah Pusat untuk Aceh.

“Ini merupakan komitmen Pak Jokowi waktu berkunjung ke Aceh pada tanggal 21 Februari 2020 sebelumnya, yang menargetkan jalan tol Sigli-Banda Aceh seksi IV dapat beroperasi segera.

Komitmen ini perlu diberi apresiasi oleh pemerintah Aceh," Ujar Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Aceh, Dr. M Adli Abdullah.

Menurutnya, Jokowi membuktikan komitmennya terhadap janjinya pada bulan Februari lalu agar jalan Jalan tol Sigli Banda Aceh yang menghabiskan investasi Rp 12,944 triliun rupiah sudah dapat digunakan.

"Diharapkan jalan Tol Sumatra dari Banda Aceh ke Lampung dapat rampung seluruhnya pada tahun 2024," katanya.

Adli Abdullah mengatakan perjuangan percepatan enam ruas jalan tol yang berada di Aceh dalam Proyek Stategis Nasional (PSN) telah dilakukan pada masa Gubernur Zaini Abdullah dengan melobi Presiden Jokowi agar pembangunan Tol Sumatra di Aceh dipercepat sehingga Presiden Jokowi merevisi Perpres No. 100 tahun 2014 dengan Perpres No 117 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres No 100 tahun 2014 dengan memasukkan Tol Binjai Langsa, Langsa Lhokseumawe, Lhokseumawe Sigli dan Sigli Banda Aceh.

"Peresmian seksi empat tol Sibanceh harus dijadikan momentum untuk penyelesaian pembangunan jalan tol ruas lainnya Sigli Lhokseumawe, Lhokseumawe Langsa dan Langsa Binjai dapat terealisasi sebelum habis masa jabatan presiden Jokowi," katanya.

Menurut M Adli Abdullah, pembangunan jalan tol Sumatra dari Banda Aceh ke Lampung dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan barang.

“Pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada baiknya tata kelola moda transportasi darat, karena pergerakan orang dan barang antar wilayah umumnya menggunakan transportasi darat.

Apalagi Aceh, 95% transportasi oleh moda darat atau jalan sedangkan secara nasional 87%,” tutup M Adli Abdullah. (*)