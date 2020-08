Begini Cara Penanganan Covid-19 di Sumatera Barat, Mendagri Tito Karnavian Beri Pujian

For Serambinews.com

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memuji penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Mendagri menyampaikan pujian ini dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satgas Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat di Padang, Selasa (25/8/2020) malam.

Mendagri juga mengapresiasi langkah Provinsi Sumbar yang dinilai sangat agresif melakukan tes secara masif.

Hal itu, kata Mendagri, menunjukkan strategi penanganan Covid-19 di Sumbar berada di jalur yang tepat.

Pasalnya strategi sangat menentukan tindakan operasional dan langkah taktis di lapangan.

“Tingkat testingnya per satu juta penduduk nomor 2 terbanyak di seluruh Indonesia.

Langkah untuk melakukan aggressive testing, kita sudah bisa memahami bahwa strategi penanganan Covid-19 on the right track,” ujar Mendagri.