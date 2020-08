Cacing Hidup Dalam Otak Pria ini Selama 17 Tahun, Akibat Konsumsi Makanan ini Sampai Badan Mati Rasa

SERAMBINEWS.COM - Seorang pria berusia 23 tahun, memiliki cacing hidup berukuran 5 inci yang tinggal di dalam otaknya selama 17 tahun terakhir karena mengonsumsi daging mentah.

Melansir dari Daily Mail (28/8/2020), pria berusia 23 tahun berhasil diselamatkan oleh dokter, setelah ahli bedah mengeluarkan cacing pada otaknya.

Cacing tersebut dikeluarkan dalam keadaan hidup dan membuat pria ini merasa kesakitan, beruntung ia masih bisa bertahan hidup.

Pria ini mengatakan, ia mulai menderita mati rasa pada tangan dan kaki kanannya sejak berusia enam tahun.

Karena tidak sanggup menahan, ia pergi ke rumah sakit, karena semakin hari ia kehilangan kuasa pada tubuh bagian kanan, baik kaki maupun tangan.

Menurut keterangan dokter, pria ini menderita setelah mengonsumsi daging mentah atau daging yang dimasak setengah matang, baik daging kodok maupun ular.

Ahli bedah berhasil mengeluarkan cacing pita pada otak pria ini di rumah sakit The First Affiliated Hospital of Soochow University, China.

Pasien yang dikenal bernama Chen mengatakan pada dokter, bahwa dirinya mengalami mati rasa di tangan dan kakinya sekitar 17 tahun yang lalu.

Ia juga sering mengalami sakit kepala dan mual.

Orang tua Chen ternyata kesulitan bergerak, sehingga Chen menggabaikan gejala yang selama ini ia alami dan tidak pergi ke rumah sakit.

