Dianggap Boneka China, Amerika Serikat Enggan Bayar Utang ke WHO

Presiden AS, Donald Trump

SERAMBINEWS.COM – Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak akan membayar lebih dari USD 60 juta (Rp 890 miliar) kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rabu (2/9/2020).

AS akan menggunakan uang itu sebagai gantinya untuk membayar kontribusi ke sektor lainnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bermarkas di Jenewa, Swiss.

Pengumuman itu datang sehari setelah Gedung Putih mengumumkan kalau AS tidak akan berpartisipasi dalam proyek yang dijalankan WHO, untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin Covid-19.

Melansir dari Al Jazeera, Kamis (3/9/2020), keputusan untuk menahan sekitar USD 62 juta (Rp 920 miliar) adalah bagian dari keputusan Trump untuk menarik diri dari organisasi tersebut.

Penarikan diri AS dari WHO karena penanganan virus Corona dan badan itu dituduh telah menjadi boneka China.

Meskipun Pemerintahan Trump tetap tegas menarik diri pada tahun 2021 datang, pejabat mengatakan bahwa AS akan terus berpartisipasi dalam pertemuan WHO tertentu.

Selain itu, AS juga akan memberikan kontribusi satu kali untuk program tertentu selama masa AS akan meninggalkan badan itu.

Program-program tersebut antara lain proyek pemberantasan polio di Afghanistan dan Pakistan.

Kemudian bantuan kemanusiaan di Libya dan Suriah, serta upaya memerangi influenza.

Keputusan menghentikan pendanaan ke WHO, menyusul pengumuman Trump pada Juli 2020 bahwa ia menarik AS dari WHO secara efektif berlaku pada Juli 2021.